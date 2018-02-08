В Тюмени выступят сильнейшие фигуристы-одиночки со всей России

Первенство России по фигурному катанию пройдет на тюменском катке «Прибой». Фото ИА "Тюменская линия"

Первенство России по фигурному катанию пройдет на тюменском катке "Прибой" с 13 по 17 марта. Фигуристы младшего возраста будут соревноваться в одиночном катании.

Об этом сообщила председатель президиума региональной федерации фигурного катания Лариса Якушева.

"На этом турнире выступят лучшие ребята, которых отбирают на зональных соревнованиях первенства УФО и ПФО и отбираются в других регионах. Приглашаю всех любителей фигурного катания на финал первенства, который будет проходить у нас в Тюмени, чтобы посмотреть, как выступят сильнейшие дети со всей России", - сказала она.

Лина Орлова