up

9.02.2018 пятница

USD 57,6736

EUR 70,7713

В Тюмени -11..-13 С 2 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

В Тюмени собрались ведущие российские кардиохирурги

14:49 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
В Тюмени собрались ведущие российские кардиохирурги/Фото ОКБ№1

Ведущие российские эксперты в области современных миниинвазивных технологий приехали в Тюмень для участия в научно-практической конференции "Актуальные вопросы малоинвазивной кардиохирургии". Мероприятие проходит в Областной клинической больнице № 1.

Опытом и новыми методиками с тюменскими коллегами делятся медики из российских клиник, в том числе академик РАН, директор Российского научного центра хирургии им. Бориса Петровского Юрий Белов, который считается основоположником нескольких направлений в хирургии сердца и сосудов.

Кроме теоретической части, врачи осмотрят пациентов и обсудят с тюменскими коллегами тактику лечения.   

"Это важное событие, первый наш опыт организации мероприятия именно в сфере кардиохирургии. В целом же тюменская медицина, ее высокотехнологичная часть, достаточно узнаваема в России, вызывает уважение коллег, и не только в области кардиохирургии, но и в сфере торакальной хирургии, травматологии, ревматологии. Коллеги охотно приезжают к нам, делятся опытом, и мы посещаем мероприятия", - отметил заместитель главного врача по медицинской части ОКБ №1 Игорь Бродер.

Как отметил главный врач лечебного учреждения Сергей Ярцев, в Тюменской области кардиохирургия начала развитие в конце 1960-годов, с выполнением первых вмешательств при врожденных пороках сердца у детей. В 1975 году начали проводить хирургические вмешательства с искусственным кровообращением.

"Малоинвазивная хирургия – сложная и актуальная тема, заболевания сердца и сосудов – распространенная патология. Сегодня мы вышли на новый уровень помощи пациентам, у нас хорошее оснащение, но для дальнейшего развития важно перенимать профессиональный опыт", - отметил Сергей Ярцев.

По статистике ОКБ№ 1, в 2017 году в Тюмени количество смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний достигло исторического минимума впервые за пять лет. Если в 2012 году госпитальная летальность от инфаркта миокарда достигала 12,5%, то в прошло году этот показатель снизился до 8,4%. 

В 2017 году медики кардиохирургическоого отделения № 1 провели более 1 тыс. операций, с применением малоинвазивных технологий в коронарной хирургии прооперировали более 50 пациентов.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: конференция , медицина

Последние новости

16:55 "Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров Фото
16:51 Волонтеры проекта "Мой участок" прошли обучение
16:40 В институте транспорта ТИУ выберут лучших молодых рационализаторов
16:29 Двадцать восемь команд выйдут на старт уватского этапа Кубка IBU по биатлону
16:18 В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома
16:07 ГИМС призвала рыбаков не рисковать жизнью
16:01 Более двухсот медицинских туристов посетило Тюмень в 2017 году
15:56 Ямальскую школу - интернат закрыли на карантин по гриппу
15:45 Благородный спектакль открыл юбилейный год тюменского драматического театра Фото
15:34 Глобальное потепление наступает на российскую Арктику
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

"Руском" построит в Тюменской области комплекс по выращиванию и переработке бройлеров

Владимир Якушев поздравил авиаторов с праздником

Владимир Якушев: финалисты конкурса "Лидеры России" - настоящие патриоты

Политика

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Владимир Путин подписал закон о волонтерстве

Экономика

В Сладковском районе власти помогают газифицировать жилые дома

Новая гостиница откроется в Вагайском районе

Господдержка бизнеса – важная составляющая развития экономики, считают депутаты

Общество

Волонтеры проекта "Мой участок" прошли обучение

В институте транспорта ТИУ выберут лучших молодых рационализаторов

ГИМС призвала рыбаков не рисковать жизнью

Спорт

Двадцать восемь команд выйдут на старт уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Российские керлингисты победили сборную Китая в Пхенчхане

Михаил Коляда стал восьмым в короткой программе командного турнира Олимпийских игр

Происшествия

В Тюмени ликвидировали наркопритон

В Тюмени мужчину подозревают в краже кошелька из женской сумки

В Тюмени начальник стройучастка в суде ответит за гибель рабочего
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+