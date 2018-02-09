В Тюмени собрались ведущие российские кардиохирурги

В Тюмени собрались ведущие российские кардиохирурги/Фото ОКБ№1

Ведущие российские эксперты в области современных миниинвазивных технологий приехали в Тюмень для участия в научно-практической конференции "Актуальные вопросы малоинвазивной кардиохирургии". Мероприятие проходит в Областной клинической больнице № 1.

Опытом и новыми методиками с тюменскими коллегами делятся медики из российских клиник, в том числе академик РАН, директор Российского научного центра хирургии им. Бориса Петровского Юрий Белов, который считается основоположником нескольких направлений в хирургии сердца и сосудов.

Кроме теоретической части, врачи осмотрят пациентов и обсудят с тюменскими коллегами тактику лечения.

"Это важное событие, первый наш опыт организации мероприятия именно в сфере кардиохирургии. В целом же тюменская медицина, ее высокотехнологичная часть, достаточно узнаваема в России, вызывает уважение коллег, и не только в области кардиохирургии, но и в сфере торакальной хирургии, травматологии, ревматологии. Коллеги охотно приезжают к нам, делятся опытом, и мы посещаем мероприятия", - отметил заместитель главного врача по медицинской части ОКБ №1 Игорь Бродер.

Как отметил главный врач лечебного учреждения Сергей Ярцев, в Тюменской области кардиохирургия начала развитие в конце 1960-годов, с выполнением первых вмешательств при врожденных пороках сердца у детей. В 1975 году начали проводить хирургические вмешательства с искусственным кровообращением.

"Малоинвазивная хирургия – сложная и актуальная тема, заболевания сердца и сосудов – распространенная патология. Сегодня мы вышли на новый уровень помощи пациентам, у нас хорошее оснащение, но для дальнейшего развития важно перенимать профессиональный опыт", - отметил Сергей Ярцев.

По статистике ОКБ№ 1, в 2017 году в Тюмени количество смертельных случаев от сердечно-сосудистых заболеваний достигло исторического минимума впервые за пять лет. Если в 2012 году госпитальная летальность от инфаркта миокарда достигала 12,5%, то в прошло году этот показатель снизился до 8,4%.

В 2017 году медики кардиохирургическоого отделения № 1 провели более 1 тыс. операций, с применением малоинвазивных технологий в коронарной хирургии прооперировали более 50 пациентов.

Татьяна Ковалева