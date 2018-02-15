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Российская акция #ЗояГерой напоминает о подвиге партизанки

19:16 14 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
www.mkrf.ru

Флешмоб памяти Зои Космодемьянской, посвященный годовщине посмертного присвоения ей звания Героя Советского Союза, проходит в социальных сетях. Инициаторы общероссийской акции - музей Победы и Российское военно-историческое общество. 

Напомним, что Зоя Космодемьянская стала первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, удостоенной этого высокого звания в годы Великой Отечественной войны.

Для участия во флешмобе необходимо скачать фотографию Зои Космодемьянской и выложить ее в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook, Twitter или Instagram с хэштегом #ЗояГерой. Памятная акция #ЗояГерой пройдет во второй раз.

Во многих регионах на эти дни запланированы уроки мужества, другие школьные мероприятия, экскурсии и встречи в музеях и библиотеках, посвященные военной истории нашей Родины, возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной, приведение в порядок воинских захоронений.

rvio.histrf.ru

Российское военно-историческое общество проводит сбор средств для создания художественного фильма о Зое Космодемьянской, который будет снят на основе исторических документов и свидетельств очевидцев, переживших войну. Режиссер картины — Егор Кончаловский. Любой желающий может принять участие в создании киноленты на дар.история.рф.

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Теги: Великая Отечественная война , Зоя Космодемьянская , история , социальные сети , флешмоб

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