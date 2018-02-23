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Концерт Би-2 в Тюмени перенесен на осень

19:07 22 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы ВК "Би-2"

Запланированный на конец марта концерт Би-2 перенесен на осень. По техническим причинам группа не сможет выступить в Тюмени 25 марта.

Концерт команды не отменяется, а переносится на осень 2018 года, так что  поклонники группы все же смогут увидеть шоу Би-2 "Горизонт событий" в своем городе.

Новую дату выступления Би-2, которое состоится на одной из главных концертных площадок Тюмени, организаторы сообщат дополнительно.

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Теги: Би-2 , концерт

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