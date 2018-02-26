Съемочная группа из Франции провела съемки в Тобольске

Съемочная группа из Франции провела съемки в Тобольском музее-заповеднике/Фото tiamz.ru

Съемочная группа продюсерской компании "Elephant Adventures" посетила Тобольск. Цель визита - съемки сюжета для французского телеканала "Arte" с рабочим названием "По следам сибирского соболя".

Специалисты Тобольского музея-заповедника провели для гостей экскурсию по кремлю и музейному объекту "Рентерея". Здание Рентереи было построено в 1717 году и долгое время использовалось как хранилище казны и ясака - натурального налога, собираемого с местного населения пушниной.

Телеканал "Arte" транслируется почти на всей территории Европы на немецком и французском языках и специализируется на программах о культуре и искусстве, документальных фильмах и информационных передачах, сообщает пресс-служба музея.