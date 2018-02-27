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Целостная система дошкольного и начального школьного образования формируется в Тюменской области

18:05 27 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Начальная школа. Фото пресс-службы Минобрнауки России

В Тюменской области формируется целостная система дошкольного и начального школьного образования, позволяющая ребенку успешно продолжать обучение в старших классах.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала ректор Тюменского областного государственного института развития регионального образования (ТОГИРРО), доктор педагогических наук, народный учитель РФ Ольга Ройтблат, предваряя открытие конференции для руководителей, заместителей руководителей образовательных организаций, методистов, учителей начальной школы.

"Мы начинали работать по системе учебников "Перспективная начальная школа" издательства "Академкнига-учебник" в 2003 году. И было у нас тогда всего четыре экспериментальных класса, - сообщила она. - Существующие тогда образовательные стандарты требовали от начальной школы только умения читать, писать и считать. Все остальное должны были дать родители. Сейчас федеральные стандарты имеют совершенно другой контекст: в каждом ребенке надо развивать то, что заложила в него матушка-природа, необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. И эта программа как нельзя лучше отражает все эти требования".

Сегодня в 17 районах области из 26 по этой системе работают 983 педагога начальной школы.

"Мы абсолютно уверенно можем сказать, насколько это правильно, насколько это хорошо, - подчеркнула Ольга Ройтблат. - И если наши педагоги следуют всем методическим рекомендациям, то они неизменно получают очень хороший результат. Школьники идут в старшие классы не только с хорошими знаниями, но и готовые осваивать дальнейшую школьную программу. "Перспективная начальная школа" учит их учиться".

Руководитель научно-методической службы издательства "Академкнига-учебник", кандидат педагогических наук Александр Соломатин отметил актуальность темы конференции "Обновление содержания дошкольного и начального образования в соответствии с предметными концепциями преподавания отдельных предметов: нормативные требования и практика реализации".

"На высшем федеральном уровне утверждаются концептуальные основы преподавания и изучения отдельных учебных предметов. Такого не было никогда,- заверил он. - Содержание образования, которым должен овладеть каждый школьник, – это некий слепок окружающей нас культуры. Я бы выделил четыре компонента содержания образования. Первое - это знания. Второе - умения как знания в действии. Третье - опыт творческой деятельности как возможность применить полученные знания и умения в новой нестандартной ситуации. И четвертое - опыт ценностных ориентаций, по сути некий воспитательный аспект".

Совокупность равноправных, взаимодополняющих и взаимодействующих составляющих системы учебников "Перспективная начальная школа", по мнению педагога Исетской школы № 2 Елены Керницкой, позволяет школьнику не только осваивать элементарные навыки чтения, письма и счета, но учит детей учиться, думать, оценивать.

"Эти учебники дают все методики обучения, - отметила она. - Все методички есть. Сама система преподавания выстроена так, что побуждает ребенка учиться, размышлять".

Освоение каждого учебного предмета, включенного в единую систему знаний, по мнению заведующей кафедрой дошкольного и начального общего образования ТОГИРРО Елены Менчинской, позволяет сформировать у учащихся некоторые новые компетенции и тем самым решать общие задачи образования.

"Инструментальность и технологичность учебников позволяет достичь планируемых результатов, - заявила она. - Именно в учебниках нарабатываются механизмы овладения необходимыми способами деятельности, формируются навыки совместной познавательной деятельности. Школьники учатся общаться с одноклассниками и взрослыми, умению отстаивать свою точку зрения, уважать другое мнение. Это те навыки, которые крайне необходимы в нашем обществе".

Заведующая кафедрой дошкольного и начального общего образования ТОГИРРО уверена, что необходимо выстраивать систему преемственности между начальной школой и основной.

"В начальной школе необходимо научить так, чтобы ребенок мог успешно обучаться по любому учебнику, - подчеркнула Елена Менчинская. - В начальной школе мы получили хороший качественный результат: при стопроцентной успеваемости мы отмечаем высокий процент качества обучения. Большинство школьников успешно обучается и в последующем и активно участвует в олимпиадах самого разного уровня".

В качестве примера она привела данные мониторинга качества обучения математики и русскому языку в Тушнолобовской школе Абатского района, где качественные показатели по этим основным дисциплинам составили 70%.

"Примечательно , что этот показатель сохранился и к 11 классу, - сообщила она. - Подобная картина должна наблюдаться во всех образовательных учреждениях. Необходимо отслеживать достижения учеников на всех этапах обучения. Успешным ребенок должен быть не только в начальной школе".

28 февраля участники конференции продолжат работу в тематических секциях.

Борис Олейник

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Теги: дошкольное образование , начальное образование , образование , Ольга Ройтблат , ТОГИРРО

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