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Марафон "Врата Сибири" пройдет в Тюмени в конце сентября

Спорт, 09:18 17 июня 2025

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

XXVI Тюменский марафон "Врата Сибири" состоится в областном центре 27–28 сентября. В этом году он пройдет под лозунгом "Посмотри Тюмень бегом!", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Главным призом соревнований станет автомобиль. Он достанется спортсмену, который установит рекорд, пробежав полные 42,2 километра дистанции. Последним обладателем рекорда является Николай Керимов из Ульяновска, чей результат датируется 1992 годом и составляет 2 часа 15 минут 35 секунд.

Присоединиться к спортивному празднику могут все желающие. Узнать подробную информацию о мероприятии можно в группе марафона ВКонтакте.

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# забег , марафон

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