В Тюменской области станет прохладнее и пройдут дожди

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Небольшое похолодание и кратковременные дожди прогнозируют синоптики в Тюменской области в ближайшую неделю, с 16 по 22 июня. По данным центра Фобос, в понедельник, воздух еще прогреется до 30 градусов. Но затем приток солнечного тепла сократится, и дневная температура понизится.

В Тюмени 16 июня ожидается переменная облачность, днем до плюс 30 градусов, ветер юго-западный, сильный, с порывами до 12 м/с, атмосферное давление немного ниже нормы. Ближайшей ночью переменная облачность, температура от 16 до 18 градусов.

17 и 18 июня на фоне пониженного давления синоптики прогнозируют переменную облачность, дождь, грозу. Дневная температура воздуха составит 21 градус, ночная опустится до плюс 16, ветер южный, с переходом на северо-восточный, 3 м/с.

19 и 20 июня ожидается переменная облачность, дождь, гроза. Температура воздуха в дневные часы составит от 20 до 22 градусов, ночью – плюс 14. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, до 6 м/с.

В выходные дни, 21 и 22 июня, на фоне пониженного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Дневная температура не превысит 22 градусов, ночная опустится до плюс 14. Вероятность дождей и гроз сохранится, ветер западный, умеренный.

Любовь Голышева