Тюменским производителям расскажут о технике работы в системе "Меркурий"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семинар-практикум по технике работы в автоматизированной информационной системе "Меркурий" состоится в Тюмени 20 июня. Принять участие можно как очно, так и дистанционно, сообщает Торгово-промышленная палата региона.

Занятие рассчитано на производителей продукции животноводства. Участники разберут разделы, типичные ошибки, нарушения в работе, несовершенства системы и как их обойти, интеграции с программами "Далион" и 1Са, а также встретятся с представителем Россельхознадзора. Спикером выступит руководитель группы компаний Центр автоматизации "Эксперт" Анна Невзорова.

Мероприятие пройдет по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная, 25, 3 этаж. Начало в 10 часов. Необходима регистрация по ссылке. Подробности здесь.

Инициатива реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".