Владимир Якушев сделал ряд важных заявлений на тюменском предпринимательском форуме

admtyumen.ru

Тюменская область готова субсидировать процентные ставки федеральных институтов развития, чтобы стоимость заимствований для инвесторов была ниже и стремилась к 3%. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, приветствуя участников отчетного форума регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", который прошел в Тюменском технопарке.

"Недавно завершила свою деятельность рабочая группа Государственного совета России по вопросам развития региональной промышленности, которую я возглавлял. Наши предложения были представлены президенту России Владимиру Путину на состоявшемся в феврале заседании президиума Госсовета РФ. Сегодня я хотел бы рассказать об окончательных итогах этой работы. На днях выйдет перечень поручений главы государства. Там есть несколько интересных инициатив, которые нам удалось отстоять", - сообщил Владимир Якушев.

В частности, по словам главы региона, предполагается пересмотреть решение, согласно которому все промышленное оборудование, приобретаемое предприятиями с использованием субсидий из регионального бюджета, с 2018 года облагается налогом на добавленную стоимость.

"При этом НДС, как известно, поступает в федеральный бюджет. Мы видим в этом некое противоречие и несправедливость. Поэтому вместе с Минфином постараемся найти баланс интересов. Это будет непросто, но такое поручение президентом дано", - отметил Владимир Якушев.

Кроме того, по итогам заседания президиума Госсовета РФ Центральный банк взял на себя обязательство принять ряд мер, направленных на снижение резервирования для коммерческих банков, рассказал глава региона.

"Такие меры позволят повысить интерес коммерческих банков к как можно более активному кредитованию нашей промышленности. Это беспрецедентное решение", - подчеркнул Владимир Якушев.

Еще одна серьезная победа, которой удалось добиться рабочей группе под руководством тюменского губернатора - министерство экономического развития обязалось разработать упрощенный порядок передачи федеральных земель под реализацию представленных регионами конкретных инвестиционных проектов.

"Мы договорились, что эта процедура должна укладываться в 90 дней. Тоже беспрецедентное решение, потому что мы знаем, сколько инвестиционных проектов не удалось реализовать из-за того, что процесс передачи федеральных земель для этих целей очень сложен и долог", - отметил глава региона.

По словам Владимира Якушева, добиться выделения дополнительных финансовых средств государственным институтам развития бизнеса рабочей группе, к сожалению, не удалось.

"Но мне кажется, что и те деньги, которые уже есть сегодня у Корпорации малого и среднего бизнеса и Фонда поддержки промышленности, мы пока недостаточно эффективно отрабатываем. Думаю, тюменское бизнес-сообщество, региональные институты развития, муниципалитеты и правительство Тюменской области должны к этому вопросу подойти более системно. Общими усилиями мы сможем добиться поддержки проектов наших предпринимателей на федеральном уровне. Здесь есть достаточно серьезные резервы", - подчеркнул губернатор.

Кроме того, по словам Владимира Якушева, Тюменская область готова субсидировать процентные ставки федеральных институтов развития, чтобы стоимость заимствований для инвесторов была ниже и стремилась к 3%. Собравшиеся на форум регионального отделения "Опоры России" предприниматели встретили это заявление главы региона бурными аплодисментами.

﻿ admtyumen.ru 1 /

Евгений Бабенко