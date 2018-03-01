Жительница Сургута прописала в квартире около сорока мигрантов

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36 иностранных граждан зарегистрировала в своей квартире 46-летняя сургутянка за деньги. Женщина знала, что проживать там они не будут.

Возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.