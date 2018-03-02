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Жителей и гостей Тюмени приглашают на весенний марафон экскурсий

17:15 02 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Вечерняя экспресс-экскурсия по неоновой Тюмени "Ночь, улица, фонарь…автобус" начнется 3 марта в 20 и 21 час. Экскурсия проводится на двухэтажном комфортабельном автобусе.

Как сообщает пресс-служба Тюменского музейно-просветительского объединения, путешествуя по главным улицам города, вы узнаете его историю со времен небольшого острога до столицы самой большой области в России.

Обзорная экскурсия "От острога до столицы" пройдет 4 марта в 12 и 14 часов 30 минут. Экскурсия охватывает историческую часть Тюмени, в ходе поездки гости узнают об удивительных фактах и заметных событиях в истории города, о "сибирском мавзолее", первом водопроводе, почтово-телеграфной конторе, площадях и скверах, об известных людях города – купцах Колокольниковых, Текутьеве и промышленнике Машарове. 

Цена билета от 200 до 400 рублей.  Детям и пенсионерам предоставляется скидка 50%. Информация по телефонам 45-35-90, 8-929-266-73-72. 

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Теги: весенний марафон , неоновая Тюмень , экскурсия

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