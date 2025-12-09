Участник ВОВ Николай Лепехин из Тобольского округа отметил столетие

Глава Тобольского муниципального округа Андрей Ходосевич поздравил со 100-летним юбилеем участника Великой Отечественной войны, Почётного гражданина района, Заслуженного учителя Николая Михайловича Лепёхина.

Как сообщили в администрации округа, поздравление прошло в кругу семьи фронтовика. Николай Михайлович прошёл через суровые испытания военного времени, отдал долгие годы обучению детей в школах Тобольского района. У него восемь внуков и подрастает правнук. Жизнь юбиляра - пример истинного служения Родине, семье и своему делу.

Андрей Ходасевич от всей души поблагодарил Николая Михайловича за его подвиг, за многолетний труд и пожелал здоровья, бодрости духа, радости от общения с близкими.

От правительства Тюменской области в знак глубочайшего уважения и признательности глава округа вручил участнику ВОВ ключи от новой квартиры в с. Бизино.