Александр Моор: сборная "Абилимпикса" показала лучший результат за все время участия

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Сборная "Абилимпикса" Тюменской области показала лучший результат за все время участия – десять медалей. Это итог огромного труда, силы характера и поддержки наставников. Тюменская область гордится вами.

Об этом в Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Особые слова – ветеранам СВО. Их участие в чемпионате в Год защитника Отечества и Год героев для нашего региона имеет особый смысл. Фархад Карымов завоевал золото в промышленной робототехнике – сильный и вдохновляющий пример”, – добавил он.

Глава региона поблагодарил экспертов и работодателей. Организации снова вошли в число лучших в стране по трудоустройству участников "Абилимпикса".

“Ваши успехи – важная часть развития региона. Желаю новых побед и уверенности в собственных силах”, – заключил Александр Моор.