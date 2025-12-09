Тюменская гимнастка Ева Кононова завоевала серебро Кубка России

| Фото: Федерация художественной гимнастики «НИКА» | Фото: Федерация художественной гимнастики «НИКА»

Тюменская гимнастка Ева Кононова завоевала серебро Кубка России, который проходит в Казани в эти дни.

Пост об этом в Telegram-канале оставил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Соревнования собрали лучших гимнасток из более чем 20 регионов России, включая финалисток чемпионата страны, лидеров рейтинга "Кубка сильнейших" и сильнейшие команды в групповых упражнениях.

7 декабря состоялись заключительные старты сезона, определившие сильнейших спортсменок страны.

“Второе место в напряженной борьбе завоевала представительница Тюменской области Ева Кононова из МАПС "Небесная грация", набравшая 111.550 балла. Её тренировали Евгения Елисеева и Ольга Минигалина. Ева лишь чуть-чуть уступила Марии Борисовой из Санкт-Петербурга, которая набрала 112.700 балла. Тем не менее, этот блестящий результат — закономерная награда за усердие, талант и преданность спорту”, – добавил мэр.

Он отметил, что это уже вторая высокая награда Евы на столь престижном Всероссийском турнире, подтверждающая стабильно высокий уровень её мастерства и великолепную подготовку.