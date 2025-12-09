Сборник "Марафон героев" презентовали в Тюмени

| Фото: организаторы | Фото: организаторы

Сборник "Марафон героев" презентовали в Тюмени. В него вошли истории защитников Родиныив разные годы. Это рассказы о дедах-фронтовиках, участниках локальных конфликтов в Афганистане, Чечне и других горячих точках, бойцах и волонтерах специальной военной операции.

Первые его экземпляры вручили участникам встречи "Разговор с героем", которая прошла в Тюменской городской думе и была посвящена локальны войнам.

В год 80-летия Великой Победы, объявленный в стране Годом защитника Отечества, а в регионе — Годом героев, Тюменская городская дума запустила акцию "Марафон героев". Она стартовала в январе и проходила в три этапа: сначала приходили истории участников и волонтеров СВО, затем — воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла времен Великой Отечественной войны, после — рассказы об участниках локальных конфликтов.

“Символично, что под одной обложкой собраны истории о разных временных периодах нашего Отечества. При этом все герои ведут себя очень похоже, потому что они — настоящие патриоты”, — отметил полномочный представитель президента России в УФО Артем Жога.

Результатом стал сборник, уникальный по своему содержанию. В него вошли не только истории про героев разных эпох, но и статьи патриотического содержания. Они рассказывают об акции "Разговор с героем", в рамках которой школьники и студенты могли лично пообщаться с теми, кто не понаслышке знают, что такое военные действия.

“Наша страна всегда славилась единством и силой духа. В ее многовековой истории не раз случались тяжелые испытания. Но они не сломили народ, а сделали крепче. Помнить о каждом, кто ковал победу, — наша священная задача. Поделившись этими историями, мы показываем силу и отвагу нашего народа, нашу гордость и честь”, – подчеркнула председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.

В нем также размещены патриотические рубрики про тюменские профильные учреждения организации, выставки. Отдельный блок посвящен мемориалам, установленным в городе в память о событиях прошлых лет. Здесь и монумент, посвященный труженикам тыла, и памятник железнодорожникам фронта, и аллея, увековечившая связь кошек Сибири с послевоенным Ленинградом.

Сборник "Марафон героев" вручат авторам и героям рассказов, а также передадут в библиотеки города.