В Пхенчхане открылись зимние Паралимпийские игры

фото freepublish.info/sport/zimnie-paralimpiyskie-igryi-v-2018-godu-proydut-bez-rossii/

Церемония открытия XII зимних Паралимпийских игр на Олимпийском стадионе в южнокорейском Пхенчхане началась 9 марта в 20 часов по местному времени (14 часов мск) и продлилась 1 час 50 минут.

Главной темой церемонии стал слоган "Passion moves us" ("Страсть движет нами"). Паралимпийские игры состоятся с 9 по 18 марта. На соревнованиях в Пхенчхане, которые пройдут в шести видах спорта, выступят 567 спортсменов из 48 стран. Российские паралимпийцы допущены до участия в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA), сообщает РИА Новости.