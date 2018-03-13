Сборная России по керлингу на Паралимпиаде обыграла словаков

фото Федерация керлинга России

В матче предварительного раунда турнира по керлингу на колясках на Паралимпиаде сборная России встречалась с командой Словакии и победила со счетом 7:5. В турнирной таблице россияне занимают шестое место из 11, сообщает "Спорт-экспресс".