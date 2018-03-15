Ментальная арифметика и креативная математика: в чем различие и для кого подходит?

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Программы ментальной арифметики и креативной математики набирают популярность во всем мире. Это популярные методы развития не только математических способностей, но и других навыков, в том числе креативного мышления, внимания, памяти и логики. В Тюмени по данным программам по международным лицензиям преподают в интеллектуальном клубе "Команда будущего".

По словам руководителя клуба Маргариты Давиденко, ментальная арифметика преподается по высокоэффективной международной методике ISMA, которая представляет собой систему устного счета при помощи древних счет "абакус".

"Программа предназначена для детей от 4 до 16 лет. Работа с абакусом заставляет активно развиваться оба полушария мозга, поэтому ребенок тренирует не только умение быстро считать, но и память, концентрацию внимания, учится творческому и аналитическому мышлению. Обычно результаты начинают проявляться уже через два месяца регулярных занятий. Полный курс обучения состоит из десяти уровней и длится 2,5-3 года. После сдачи экзаменов и нормативов ребенок получает сертификат", - рассказала она.

Данную методику сможет освоить и взрослый. Однако на это понадобится больше времени. Если для усвоения новой информации ребенку хватает всего 15-20 минут ежедневных занятий, то взрослому человеку уже потребуется 60 минут ежедневных тренировок. Несмотря на это, эффективность методики очевидна. Она станет прекрасной профилактикой болезни Альцгеймера и старческого слабоумия. Кстати, недавно в центре стартовал проект "Ясный ум в 55 с плюсом", который оказался очень востребованным у тюменцев.

Креативная математика в центре преподается по международной программе I-Maths и рассчитана на детей от 3,5 до 8 лет. Обучающиеся осваивают основы арифметики и геометрии, проводят исследования, конструируют и презентуют индивидуальные проекты.

Даже в возрасте 3-4 лет дети, успешно усваивающие программу, способны понимать и писать числа в пределах 100, считать в пределах 20 туда и обратно, знают все геометрические фигуры, знают, что такое схемы и умеют строить их, решают задачи разными способами. Для детей постарше методика I-Maths является эффективной подготовкой к школе.

"Обучение идет в игровой форме с учетом психологических особенностей ребенка. Программа состоит из трех уровней, каждый из которых рассчитан на 9 месяцев непрерывного обучения. Для начала мы даем возможность пройти пробное занятие, чтобы родители поняли, насколько это полезно. Затем ребенок может заниматься в группе на постоянной основе. Не каждый малыш готов эмоционально к групповым занятиям, в некоторых случаях мы приглашаем на индивидуальные уроки, при этом цена группового абонемента сохранятся, сокращается время занятия", - пояснила Маргарита Давиденко.

Подробности о стоимости занятий и расписание можно уточнить по телефону 8-982-988-15-08 или в официальной группе "ВКонтакте".