В Тюмени директор фирмы восемь месяцев не платил зарплату работникам

Фото ИА "Тюменская линия"

Директора тюменской коммерческой организации осудят за невыплату зарплаты работникам.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, руководитель компании "ПМК-507" восемь месяцев не платил заработную плату 14 работникам. Сумма долга составила более 800 тыс. рублей.

В ходе следствия причиненный работникам ущерб возмещен в полном объеме, начисленная заработная плата выплачена. Ранее к уголовной ответственности подозреваемый не привлекался, ему грозит штраф.