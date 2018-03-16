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Авиакомпания "Ютэйр" предлагает специальные цены на авиаперевозки

17:34 16 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Авиакомпания "Ютейр" предлагает специальные цены на авиаперевозки/ Фото www.utair.ru

Приобрести билет за 499 рублей по тарифу "Лайт" в одну сторону и прилететь на выборы в свой родной город предлагает авиакомпания "Ютэйр". Специальная акция действует 17 и 18 марта при покупке билетов на сайте utair.ru и в мобильном приложении "Ютэйр". Продажи стартовали 16 марта в 14 часов. Количество билетов ограничено.

"Ютэйр поможет принять участие в голосовании вместе с семьей, в родном городе и, возможно, повторит акцию к следующим выборам", — отметил президент "Ютэйр — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков. 

Авиакомпания входит в Топ-5 российских авиаперевозчиков, летает по 150 направлениям, более 60 из которых доступны только пассажирам "Ютэйр".

В 2017 году пассажиропоток авиакомпании вырос на 9,6%, до 7,3 млн пассажиров, за счет увеличения загрузки и эффективного управления флотом.

В 2017 году компания стала лидером в отрасли по пунктуальности — 98,8% рейсов выполнены по расписанию. В парке "Ютэйр" 65 самолетов. Основной пункт пересадки — московский аэропорт Внуково, на который приходится более 160 рейсов авиакомпании ежедневно. Штаб-квартира располагается в Сургуте, сообщает пресс-служба "Ютэйр". 

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Теги: билеты , выборы -2018

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