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Тюменцы получают полезные подарки в торговых центрах города

16:58 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Оксана Самохина / фото ИА "Тюменская линия"

За полезными подарками пришли в торговые центры тюменцы, победившие в викторине "Тюмень - она моя!", которая проходит на площадках по всему городу. В ТРЦ "Широтный" и "Панама" знатоки истории родного края получают фены, блендеры, чайники и другие нужные в быту вещи.

Тюменка Оксана Самохина рассказала, что викторина показалась ей познавательной и интересной. "Я сама более десяти лет живу в этом городе и очень его люблю, историю Тюмени изучаю в ходе экскурсий. У меня был вопрос о тюменском часовщике, который починил часы на здании городской думы. За правильный ответ я получила блендер, чему рада, в хозяйстве пригодится", - сообщила она.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ольга Черешнюк за ответ на вопрос о железной дороге, которые объединила Екатеринбург и Тюмень, получила фен. "Историю Тюмени нужно знать. На викторине я услышала много интересных вопросов. Подарком довольна, конечно!", - поделилась эмоциями горожанка.

Семья Паули благодаря знаниям о Тюмени пополнила свою кухню чайником и блендерами. Глава семейства Александр Паули верно ответил на вопрос о том, с каким правонарушением среди мужчин до конца XX века не могла справиться полиция - с кулачными боями. "Очень много нового узнали о родном городе, пока слушали ответы других людей. Удачно выиграли чайник - наш как раз недавно начал течь", - заметил он.

Светлана и Анна Левкины вышли из центра выдачи призов с феном и блендером. "Я отвечала на вопрос о том, какой известный писатель останавливался в Тюмени и писал о птичках. Конечно же Бианки! Мы же в школе это проходили, это надо помнить", - уверена Светлана Левкина.

Напомним, более 8 тыс. 600 подарков выиграли участники викторины "Тюмень – она моя!". В интеллектуальном состязании знатоки родного края, правильно ответившие на вопросы, уже получили 1 тыс. 505 блендеров, 1 тыс. 662 чайника и 5 тыс. 456 фенов.

Дарья Казакова, Анжела Лебедева

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Теги: викторина , Тюменская весна , фестиваль
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