Тюменцы выигрывают iPhone X

фото "Тюменская линия"

Тюменцы продолжают получать подарки за знания о родном городе, принимая участие в викторине "Тюмень – она моя!".

Дарья Дмитриева выиграла iPhone X. Она ответила на вопрос о выдающемся нефтянике Викторе Муравленко.

"Победить помогла скорее всего удача и воспоминания со школьных лет. Очень рада, что выиграла iPhone X. Никогда до этого нигде и ничего не выигрывала, эмоции зашкаливают. Телефон, скорее всего, подарю родителям. Всем жителям Тюменской области желаю везения", - сказала она и отметила, что нужно одеваться теплее и идти на фестиваль "Тюменская весна".

Дарья Дмитриева также напомнила горожанам, что сегодня очень важный день для России - выборы президента. Она принимала участие в голосовании в этом году впервые на избирательном участке в школе №92 на ул. Зелинского.

"Это мои первые выборы. Считаю, что это мой гражданский долг. В моей семье принято ходить на выборы и это правильно", - поделилась она.

Более 8 тыс. 600 подарков выиграли участники викторины "Тюмень – она моя". В интеллектуальном состязании знатоки родного края, правильно ответившие на вопросы, уже получили 1 тыс. 505 блендеров, 1 тыс. 662 чайника и 5 тыс. 456 фенов.

Еще один телефон iPhone X и телевизор выиграла семья Катышевых.

фото "Тюменская линия"

"Оба билета вытягивал внук Данил, у него счастливая рука. Вопросы были не трудные: какая областная программа существует в Тюменской области для развития компьютерной грамотности населения, я знала ответ и сказала, что эта программа "Расширяя горизонты", мужу попался вопрос о том, какой завод был построен на окраине города - конечно же судостроительный. Когда увидели свой подарок -счастью не было предела, мы и плясали, и слезы радости текли, все, кто был на площадке, аплодировали нам и радовались за нас", - рассказала Нина Катышева.

Телефон Нина Катышева подарит внуку, а телевизор оставит себе.

Ирина Шемякина