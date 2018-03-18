Семья Ильиных назвала имя и фамилию тюменского краеведа и получила iPhone X

Фото ИА "Тюменская линия"

50 блендеров, 61 чайник и более 90 фенов уже разыграли на площадке фестиваля "Тюменская весна" на ул. Домостроителей. Первый телефон iPhone X здесь выиграла семья Ильиных, Надежда и Евгений.

Надежда говорит, что никогда ничего не выигрывала, решили поучаствовать, когда увидели, что люди действительно получают подарки за правильные ответы в викторине. "Наш выигрыш был абсолютной неожиданностью, мы очень довольны", - сказала она.

Надежда Ильина решила оставить телефон себе. По ее мнению, вопросы легкие, есть варианты ответов, поэтому у каждого есть реальный шанс получить подарок.

"На вопрос, как зовут профессионального биолога, фотографа и тюменского краеведа, организатора экотуров ответил мой муж. Правильный ответ - Павел Ситников", - добавила она.

Дарья Казакова