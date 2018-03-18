В магазинах безлюдно, тюменцы ушли на ярмарки

Тюменская ярмарка/Фото ИА "Тюменская линия""

Воскресным утром на площадке фестиваля "Тюменская весна" перед школой № 65 было многолюдно. Жители ближайших домов приходят на праздник не только, чтобы поучаствовать в викторине и фотоконкурсе, но и за покупками. В рамках ярмарки "Покупаем Тюменское" на площадке установлено несколько торговых палаток. На прилавках – молочные, мясные, рыбные товары тюменских производителей.

"Я набрала рыбных консервов, есть продукты, которые в магазине не всегда бывают. Например, я люблю рыбу в томатном соусе, и выбор там обычно ограничен, а здесь такие продукты найти можно", - говорит тюменка Наталья Плесовских.

Бойкие продавцы каскаринского "Тюменского бройлера" развернули торговлю и рассчитывают на удачный день.

"Продукция свежая, есть вкусные рулеты, купаты, колбаски, карпаччо и много чего еще. Людей много, покупатели активно раскупают товары", - рассказала продавец Оксана Лукиянова.

Нижнетавдицы, представляющие ПК "Молоко", привезли около 1,7 тонн продукции. "У нас 18 торговых позиций, лучшие продукты. Если чего-то не хватит, часа в два-три довезем из другой точки. У нас их четыре, поэтому запасы есть", - отметил руководитель предприятия ПК "Молоко" Дмитрий Двинянин.

Цены на товары – акционные. Как говорят продавцы, они на 30-35 процентов ниже магазинных, и для тюменцев это существенный повод покупатьпро запас.

"Мы с мужем поучаствовали в викторине "Тюмень- она моя", а на обратном пути подошли к торговым палаткам. Посмотрели на цены и решили взять побольше – молоко, сметану, колбаски, сделали удачные покупки", - считает Татьяна Черемнова.

Учитывая открытие продуктовой ярмарки со сниженными ценами, в ближайших сетевых магазинах прогнозируют непривычно тихий день.

"Конкурентов прибавилось, конечно часть покупателей уходит к ним. Посмотрим, каким будет день, но ожидаем, что поток людей будет ниже обычного", - отметила продавец Елена Завадская.

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Добавим, 15 товаропроизводителей Тюменской области принимают участие в продовольственной ярмарке "Покупаем тюменское" на 184 городских площадках в рамках традиционного фестиваля "Тюменская весна". Особенность весенней ярмарки - это возможность купить продовольственную продукцию напрямую от тюменских товаропроизводителей, без наценок.

Около 1 млн яиц планирует реализовать птицефабрика "Боровская". Продукция предприятия представлена на всех площадках фестиваля.

Компания "Тюменьмолоко" посетителям ярмарки предложила практически весь ассортимент своей продукции - сметану, творог, кефир, молоко и сливочное масло. Продукция компании продается на четырех фестивальных площадках, скидки составят от 20 до 50%.

Компания "Тюменский деликатес" на восьми площадках "Тюменской весны" предлагает покупателям как классический ассортимент колбасных изделий, изготовленных в соответствии с ГОСТами, так и новинку - сыровяленую и сырокопченую мясную продукцию.

На ярмарках можно встретить и продукцию рыбоперерабатывающего завода "Эра-98". Большим спросом у тюменцев пользуются скумбрия, мойва, щокур, пелядь, щука холодного и горячего копчения. В собственных торговых точках на ярмарке "Тюменская весна" жителям и гостям областного центра предлагают около 25 наименований рыбной продукции, в том числе популярные пресервы из сельди "Матье", а также пресервы из очищенной пеляди и ряпушки. Всего в ассортименте предприятия - 170 наименований продукции, в том числе изготовленной по собственной рецептуре.

Также на прилавки в рамках ярмарки "Покупаем Тюменское" впервые поступило в продаже молоко, обогащенное селеном и йодом от тюменского молокозавода "Абсолют". Обогащенное полезными веществами молоко обойдется покупателям лишь на десять процентов дороже обычного.

На ярмарках работают предприятия общественного питания с кулинарной продукцией, выпечкой, а также полевые кухни, где гости фестиваля смогут угоститься горячим обедом.

Узнать о площадках ярмарки "Покупаем тюменское" можно здесь.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева, Анжела Лебедева