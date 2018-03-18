Обладателей IPhone Х на фестивале "Тюменская весна" становится все больше

Эдуард Ахметов/фото ИА "Тюменская линия"

Индивидуальный предприниматель Эдуард Ахметов стал обладателем сертификата на IPhone Х последней модели в ходе розыгрыша викторины "Тюмень - она моя".

Розыгрыш викторины проходит в районе школы № 93 на ул. Широтной. "Впервые в жизни выиграл такой крупный подарок, эмоции переполняют. Честно, ответа на вопрос не знал, угадал. У нас же есть музейный комплекс имени Словцова, очень известный, увидел его фамилию одним из вариантов и решил, что он подходящий", - поделился Эдуард Ахметов.

﻿ Фото пресс-службы администрации Тюмени 1 /

По словам обладателя дорогостоящего телефона, он пока не решил, оставить телефон себе или подарить родным. "Я еще до конца не поверил в такую удачу", - добавил он.

Более 8 тыс. 600 подарков выиграли участники викторины "Тюмень – она моя". В интеллектуальном состязании знатоки родного края, правильно ответившие на вопросы, уже получили 1 тыс. 505 блендеров, 1 тыс. 662 чайника и 5 тыс. 456 фенов.

Краеведческая викторина "Тюмень – она моя", подготовленная тюменскими библиотекарями, проходит в рамках фестиваля "Тюменская весна". Она будет продолжаться до 20 часов.

Дарья Казакова