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Обладателей IPhone Х на фестивале "Тюменская весна" становится все больше

12:41 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Эдуард Ахметов/фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Восьмидесятилетняя тюменка получила в подарок блендер за знание истории

Индивидуальный предприниматель Эдуард Ахметов стал обладателем сертификата на IPhone Х последней модели в ходе розыгрыша викторины "Тюмень - она моя".

Розыгрыш викторины проходит в районе школы № 93 на ул. Широтной. "Впервые в жизни выиграл такой крупный подарок, эмоции переполняют. Честно, ответа на вопрос не знал, угадал. У нас же есть музейный комплекс имени Словцова, очень известный, увидел его фамилию одним из вариантов и решил, что он подходящий", - поделился Эдуард Ахметов. 

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Фото пресс-службы администрации Тюмени
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По словам обладателя дорогостоящего телефона, он пока не решил, оставить телефон себе или подарить родным. "Я еще до конца не поверил в такую удачу", - добавил он. 

Более 8 тыс. 600 подарков выиграли участники викторины "Тюмень – она моя". В интеллектуальном состязании знатоки родного края, правильно ответившие на вопросы, уже получили 1 тыс. 505 блендеров, 1 тыс. 662 чайника и 5 тыс. 456 фенов.

Краеведческая викторина "Тюмень – она моя", подготовленная тюменскими библиотекарями, проходит в рамках фестиваля "Тюменская весна". Она будет продолжаться до 20 часов.

Дарья Казакова

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Теги: Айфон , викторина , фестиваль Тюменская весна
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