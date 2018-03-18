Восьмидесятилетняя тюменка получила в подарок блендер за знание истории

Фото ИА "Тюменская линия".

Участники викторины "Тюмень – она моя!" продолжают получать подарки за знания о родном городе.

Жительница Тюмени Екатерина Михайловна стала обладателем полезного в быту блендера. В викторине ей предстояло угадать название танка, на который собирали деньги дошкольники во время войны.

"Зрители кричали хором и болели за меня, но я и сама знала правильный ответ, это "Малютка". Я очень бабка грамотная, мне в апреле исполнится уже 81 год", - делится Екатерина Михайловна.

Городские мероприятия пожилая тюменская старается не пропускать. "Очень понравился праздник, я специально пришла посмотреть концерт, поучаствовать в викторине, с удовольствием послушала выступление хора имени Геннадия Цыбульского", - добавила она.

Викторина "Тюмень – она моя!" проходит на всех площадках "Тюменской весны". Горожанам предлагают два уровня вопросов – "Для всех" и "Для знатоков". За правильные ответы знатокам вручают фены, микроволновки, чайники, телевизоры и телефоны iPhone X. Разыграно уже более 8 тыс. 600 подарков.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия. 1 /

Лина Орлова, Любовь Голышева