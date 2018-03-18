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Более шести тысяч тюменцев сфотографировались, чтобы получить билеты на концерт Елки и Тимати

13:41 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
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Более 6 тыс. тюменцев приняли участие в фотоконкурсе "Открой свою Тюмень". Наибольшее количество лайков набрала пользователь соцсети "ВКонтакте" с ником Natasha Natali, за нее уже отдали свои голоса более 500 человек.

Фоторамки расположены на фестивальных площадках "Тюменской весны". На сайте откройсвоютюмень.рф можно посмотреть, где находится ближайшая из них. Здесь же можно узнать условия конкурса. Принять участие в нем могут все тюменцы, достигшие 18 лет.

Всего по городу размещено более 250 фоторамок. Желающим проголосовать останется выбрать ту из них, которая окажется ближайшей к дому, сделать фото и выложить его в соцсеть "ВКонтакте" под хэштегом #откройсвоютюмень.

Выложить фото в Интернет нужно до 21 часа. После этого начнется голосование, которое продлится до 21 часа 19 марта.

Каждый участник может выставить на фотоконкурс только один свой снимок. Победители будут объявлены не позднее 23 часов 59 минут на сайте откройсвоютюмень.рф. На нем разместившие фотографии уже сейчас могут отслеживать свой рейтинг.

Три тысячи победителей, набравших наибольшее число лайков, смогут побывать на грандиозном шоу с участием артистов Елки и Тимати. Концерт состоится во Дворце спорта 25 марта при поддержке тюменского международного аэропорта Рощино.

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Тюменцы фотографируются/Фото ИА "Тюменская линия"
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Теги: фестиваль Тюменская весна , фотоконкурс
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