Артисты дарят праздничное настроение участникам фестиваля "Тюменская весна"

Фото ИА "Тюменская линия"

Концерт тюменских артистов у гимназии № 21 - это хорошая возможность культурно обогатиться и добавить праздничного настроения. Об этом сказала жительница Тюмени, молодая мама Юлия Шушарина, которая вместе с дочкой Алисой пришла на фестиваль "Тюменская весна".

Юлия Шушарина с дочерью Алисой/фото ИА "Тюменская линия"

"Мне нравится, что в современной России начали проводить такие праздники, как "Тюменская весна", - это объединяет людей. Мы - одна большая страна и это необходимо для объединения духа. Настроение замечательное, спасибо артистам. У нас в планах - испечь пироги, это уже наша семейная традиция, - рассказала Юлия Шушарина.

Валентина Скороходова/фото ИА "Тюменская линия"

С песней по жизни шагает пенсионерка Валентина Скороходова. Любовь к русской народной песне у нее заложена с детства. "Концерт добавляет настроения - русские народные песни, мы всей семьей их поем. И когда собираемся, и когда домой езжу в Оренбургскую область, там тоже поем. Было дело - пела сама. Погода хорошая, праздник чувствуется, мы с мужем поучаствовали в викторине, ответили на вопрос и выиграли конфеты. Жизнь хорошая, сладкая, веселая. Сегодня еще идем на день рождения, так что попоем еще и там", - говорит Валентина.

Майя Тепловодская и Глеб Ягодкин/фото ИА "Тюменская линия"

Творчество артистов привлекло и учащихся гимназии № 21. По словам Майи Тепловодской, интерес к русским народным песням у нее есть, так как она интересуется разными направлениями музыки. "Много общественных мероприятий. Нам интересно все. Мы слушаем разную музыку, интересно послушать и ту, что сегодня на концерте представили артисты", - поделилась Майя.

Друг Майи Глеб добавил: "Мы пришли, чтобы поучаствовать в викторине, а тут такой плюс - концерт, мы решили посмотреть, нам интересно", - отметил Глеб Ягодкин.

группа «SUNRISE»/фото ИА "Тюменская линия"

Как рассказала художественный руководитель, композитор и аранжировщик вокал-группы "Sunrise" Наталья Гультяева, к этому вступлению коллектив готовился целый месяц. В программу вошли песни, давно уже ставшие классикой советской и российской эстрады. "В этот день мы исполняем песни про весну и любовь, - поделилась Наталья Гультяева. – Это песни, давно полюбившиеся людям, их знают все, а значит, мы можем петь их вместе со всеми. В нашем городе сегодня проходит очень много интересных мероприятий, поэтому не надо сидеть дома, приходите на праздничные площадки".

Добавим, в рамках фестиваля "Тюменская весна" концерты пройдут на 100 площадках. Артисты в течение дня будут переезжать с одной площадки на другую. В местах, где проходят мероприятия фестиваля, музыка будет звучать весь день.

Анжела Лебедева, Николай Ступников