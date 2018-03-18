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Фестиваль "Тюменская весна" стал праздником для горожан

21:37 18 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Более 420 тыс. человек приняли участие в фестивале "Тюменская весна" в Тюмени, в Тобольске – 65 тыс. человек. 

Горожане покупали продукты на ярмарках, угощались кашей из полевой кухни, выигрывали подарки и демонстрировали свои знания на викторине. 

В конкурсе "Поющий город" и форуме "Большая перемена" приняли участие в Тюмени 126,5 тыс. детей и их родителей, в Тобольске – более 26 тыс. Участниками конкурса "Поющий город" стали ученики с 1-7 классов. Они исполнили песни о детстве, дружбе и Родине. Оценивали выступления специальное родительское жюри. Баллы ставили за чистоту исполнения, сценическую культуру и активность групп поддержки. 

Фото ИА "Тюменская линия"

Победителей конкурса "Поющий город" наградили посещениями тюменских театров, а также поездками в Тобольск и "Жемчужину Сибири".

В "имитации ЕГЭ" в рамках форума "Большая перемена" родители обновили свои знания по семи предметам – русскому языку, математике, иностранному языку, физике, географии, биологии и обществознанию. Имитация экзамена для 9 классов проходила еще и по истории. 

Краеведческая викторина "Тюмень – она моя" собрала в Тюмени 293 тыс. участников. За правильные ответы они получили более 66 тыс. крупных подарков – телефоны, телевизоры, микроволновые печи, блендеры, чайники и фены. В Тобольске знания истории края продемонстрировали 62 тыс. участников викторины. Они получили более тысячи подарков.

Фото ИА "Тюменская линия"

Удалась и продовольственная ярмарка, развернувшаяся на площадках фестиваля "Тюменская весна". В Тюмени приобрести самые качественные, вкусные и полезные продукты от местных производителей по акционной стоимости смогли около 200 тыс. человек. В Тобольске – около 36 тыс. человек.

 

Фото ИА "Тюменская линия"

Подводя итоги, можно с уверенность сказать, что праздник в Тюменской области удался, отмечают огранизаторы. 

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Теги: Тюменская весна , фестиваль
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