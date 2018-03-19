Социологи оценили стратегический оптимизм жителей региона

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Стратегический оптимизм населения Тюменской области остается высоким и он практически подобен динамике общей удовлетворенности жизнью в целом. Это выяснили социологи ТюмГУ.

Они провели масштабное исследование под руководством доктора социологических наук Гульнары Ромашкиной при финансовой поддержке проекта "Возможности и ограничения новой индустриализации и противоречия социокультурного пространства: на примере тюменского региона" Российским фондом фундаментальных исследований. В ходе исследования оказалось, что менее защищенными в целом чувствуют себя женщины. Они менее оптимистичны и менее удовлетворены своей жизнью, чем мужчины. Кроме того, демонстрируют устойчивое снижение всех составляющих социального самочувствия и люди более пожилого возраста. Различий по типу поселения практически нет. Также социологи зафиксировали, что семейный статус "разведены" или "вдовец\вдова" снижает уровень защищенности, социального оптимизма и общей удовлетворенности в жизни. У тех, кто обозначил свое семейное положение "вдовец\вдова", оказался самый низкий уровень социального самочувствия (0,49). Кроме того, оказалось, что наличие детей не оказывает статистически значимого влияния на уровень социального самочувствия, а образование влияет (чем ниже уровень образования и квалификации человека, тем ниже уровень его социального самочувствия).

Как пояснила заведующая кафедрой общей и экономической социологии ТюмГУ Елена Андрианова, в целом уровень социального самочувствия жителей региона остается высоким и он на 7% выше, чем в 2006 году.

Профессор Владимир Давыденко считает, что такая ситуация складывается благодаря нескольким факторам. В частности, потому что местные власти выстраивают успешную экономику в региональных границах субъекта РФ с тем, чтобы тюменский регион самостоятельно зарабатывал и тратил. Этим обеспечивается в том числе высокое качество жизни жителей области, что верифицируется ростом показателей их социального самочувствия.

Как считают эксперты, руководство области за последние десять лет сумело конвертировать ресурсы, полученные от сырьевой ренты, в двукратный промышленный индустриальный взлет и намерено успешно повторить этот результат к 2020 году, несмотря на новые вызовы по импортозамещению и отсутствие зарубежного кредитования, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.