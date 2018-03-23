Болельщикам предлагают сократить путь до "Жемчужины Сибири"

Фото ИА "Тюменская линия"

Добраться до Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" поможет автодорога Богандинский - Червишево - Чаплык с выездом на федеральную трассу Тюмень - Екатеринбург. По ней возможно значительно сократить время в пути.

Напомним, заключительный этап Кубка мира по биатлону начался в Тюмени 22 марта и продолжится до 25 марта. В 18 часов 45 минут 23 марта начнется женский спринт. Спортсменкам предстоит пробежать 7,5 км. Организаторы спортивного праздника в Тюмени желают болельщикам ярких впечатлений, а спортсменам — громких побед.