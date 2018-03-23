Бьорндален отметил поддержку российских болельщиков в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Норвежец Уле-Эйнар Бьорндален по-прежнему любит бросать себе вызов. Об этом он заявил после спринтерской гонки в "Жемчужине Сибири" на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени.

"Сейчас у меня плохая форма, тяжелый момент, но я по-прежнему люблю бросать себе вызов, - сказал он. - На последнем круге сил практически не было. Организм давал понять, что ему тяжело".

Уле-Эйнар Бьорндален отметил, что ему понравилась трасса, организация и особенно - поддержка болельщиков.

44-летний восьмикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени в спринте стал 39-м.

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