Тюменка Виктория Сливко выйдет на старт в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

77 спортсменок примут участие в женской спринтерской гонке на дистанции 7,5 км в рамках финального этапа Кубка мира по биатлону, который продолжается в Тюмени.

В составе российской сборной на дистанцию выйдут Светлана Миронова, тюменка Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Пехт, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен и Кристина Резцова.

Согласно стартовому протоколу, опубликованному на официальном сайте Союза биатлонистов России, в женском спринте примут участие такие звезды мирового биатлона, как Кайса Мякяряйнен (Финляндия), Доротея Вирер (Италия), Дарья Домрачева (Беларусь) и многие другие.

Женская спринтерская гонка начнется в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" ориентировочно в 16 часов 45 минут по местному времени.

Напомним, в первый день тюменского этапа Кубка мира по биатлону мужскую спринтерскую гонку на 10 км в "Жемчужине Сибири" посмотрели около 12,5 тыс. болельщиков из России и зарубежных стран.

Евгений Бабенко