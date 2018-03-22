Мартен Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия"

Француз Мартен Фуркад безошибочно прошел оба рубежа и одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени 22 марта. Вторым стал его соотечественник Симон Дестье, третьим — швед Фредрик Линдстрём.

Мартен Фуркад в седьмой раз подряд выиграл зачет Кубка мира в спринте. Он преодолел гонку за 25 минут 49 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Лучший результат россиян показал Максим Цветков — он стал шестым. Девятым и десятым финишировали Александр Логинов и Антон Шипулин.

Биатлонист сборной России Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени. "По отношению к ходу стрельба сегодня почти получилась. Кроме одного промаха, который не позволил бороться за более высокие места. Спринт в целом очень тяжелый получился, но отработал последние 500–600 метров на максимум, потерпел. В родных стенах выступать одно удовольствие. Такое количество российских болельщиков нас мотивирует. Хочется бежать быстрее", - сказал он.

Эта гонка стала первой в рамках Кубка мира, прошедшей в Тюмени. Женский спринт на этапе Кубка мира в Тюмени пройдет в 23 марта. Этап завершится 25 марта.

Напомним, что сегодняшний спринт — последняя гонка, которая идет в зачет Кубка наций. В зачете Кубка наций среди мужчин на первом месте Норвегия (6090 очков), на втором месте Франция (5677), у Германии 5507 очков. Россия идет на 4 месте с 5222 очками.

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко