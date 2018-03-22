up

22.03.2018 четверг

USD 57,4954

EUR 70,5699

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Кубок мира в Тюмени начался с мужского спринта

18:59 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото "Тюменская линия"
Продолжение: Мартен Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени

Мужская спринтерская гонка на 10 км началась на этапе Кубка мира по биатлону в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Россию в гонке представляют Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко и Игорь Малиновский.

Первым из россиян стартовал Максим Цветков.

На трибунах и вдоль трассы в "Жемчужине Сибири" собрались около 12,5 тыс. болельщиков. 

Отметим, что спортсмены из 25 стран приехали в Тюмень на финальный этап Кубка мира по биатлону. На соревнования продано более 25 тыс. билетов. Тюмень впервые принимает Кубок мира, и сразу финальный этап. За последние пятнадцать лет такого дебюта не было ни у кого в биатлонном календаре.

Сегодняшний спринт — последняя гонка, которая идет в зачет Кубка наций. В зачете Кубка наций среди мужчин на первом месте Норвегия  (6090 очков), на втором месте Франция  (5677), у Германии 5507 очков. Россия идет на 4 месте с 5222 очками.

﻿
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: спринт , этап Кубка мира по биатлону
Ранее в сюжете
22.03.2018, 18:19 Дмитрий Губерниев: я расскажу о великолепии Тюмени
22.03.2018, 17:44 Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев
22.03.2018, 12:16 Тюменцам и гостям предлагают экскурсии в дни этапа Кубка мира по биатлону
22.03.2018, 08:49 Тюмень встречает болельщиков Кубка мира по биатлону
21.03.2018, 15:43 Евгений Гараничев выступит в спринте Кубка мира по биатлону в Тюмени
21.03.2018, 14:38 Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов
20.03.2018, 13:10 Тюмень станет центром мирового биатлона

Последние новости

20:12 Мартен Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени Фото
19:38 Роскомнадзор защищает фильм "Лед" от интернет-пиратов 
19:17 Социальные пенсии повысят с 1 апреля
19:14 Тушканчики в Московском зоопарке выходят из спячки
18:59 Кубок мира в Тюмени начался с мужского спринта Фото
18:46 В Челябинске у инженера коммунального предприятия следователи нашли тридцать миллионов рублей
18:19 Дмитрий Губерниев: я расскажу о великолепии Тюмени Фото
18:05 В Тюменской области планируется добыть почти тринадцать миллионов тонн нефти
17:54 23 марта - события дня
17:44 Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев

Владимир Якушев обсудил с вице-президентом "Ростелекома" перспективы сотрудничества в Тюменской области

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Политика

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Тюменские депутаты предложили установить видеонаблюдение в спортивных школах

Экономика

В Тюменской области планируется добыть почти тринадцать миллионов тонн нефти

Тюменская компания начинает выпуск творожной продукции

Китай заинтересовался емуртлинским зерном

Общество

Роскомнадзор защищает фильм "Лед" от интернет-пиратов 

Социальные пенсии повысят с 1 апреля

Тушканчики в Московском зоопарке выходят из спячки

Спорт

Мартен Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени

Кубок мира в Тюмени начался с мужского спринта

Дмитрий Губерниев: я расскажу о великолепии Тюмени

Происшествия

В Челябинске у инженера коммунального предприятия следователи нашли тридцать миллионов рублей

Тюменец поджег квартиру матери

Участников тобольской наркогруппировки осудили на пятьдесят пять лет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+