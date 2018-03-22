Кубок мира в Тюмени начался с мужского спринта

фото "Тюменская линия"

Мужская спринтерская гонка на 10 км началась на этапе Кубка мира по биатлону в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Россию в гонке представляют Максим Цветков, Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Пётр Пащенко и Игорь Малиновский.

Первым из россиян стартовал Максим Цветков.

На трибунах и вдоль трассы в "Жемчужине Сибири" собрались около 12,5 тыс. болельщиков.

Отметим, что спортсмены из 25 стран приехали в Тюмень на финальный этап Кубка мира по биатлону. На соревнования продано более 25 тыс. билетов. Тюмень впервые принимает Кубок мира, и сразу финальный этап. За последние пятнадцать лет такого дебюта не было ни у кого в биатлонном календаре.

Сегодняшний спринт — последняя гонка, которая идет в зачет Кубка наций. В зачете Кубка наций среди мужчин на первом месте Норвегия (6090 очков), на втором месте Франция (5677), у Германии 5507 очков. Россия идет на 4 месте с 5222 очками.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко