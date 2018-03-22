Тюмень встречает болельщиков Кубка мира по биатлону

Кубок мира по биатлону в тюмени. Фото ИА "Тюменская линия"

Волонтеры и болельщики со всей России прибывают на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень.

Болельщица Наталья Кирьянова из Новосибирска вышла на прогулку по Тюмени в поисках сувениров. Первым пунктом экскурсии стал мост Влюбленных.

"Мы приехали в Тюмень, чтобы болеть за наших! Мы большие фанатки биатлона. У меня есть традиция – я привожу домой магнитики из разных мест, а бабушке с дедушкой привожу тарелочки, у них уже целая коллекция. А еще ищу открытки с изображением Тюмени", - рассказала она.

Болельщица Ирина Сметанина из Сыктывкара впервые в Тюмени. Девушка уже побывала на площади Памяти. На очереди – Цветной бульвар, музеи и другие достопримечательности областной столицы.

Группа волонтеров приехала в Тюмень из разных городов в составе делегации. Илья Шулаков из Златоуста Челябинской области, Светлана Зубович из Санкт-Петербурга, Елена Гордиенко из Нижневартовска, Алена Иванова из Чебоксар Чувашской республики впечатлены набережной Туры и надеются, что по случаю открытия соревнований мост Влюбленных "запоет".

"Нас всех объединила любовь к биатлону. У каждого разное направление: кто-то помогает спортсменам, кто-то работает с болельщиками и зрителями, а кто-то будет талисманом чемпионата - соболем Феликсом", - рассказали волонтеры.

По их словам, в Тюмень приехали 50 волонтеров из разных городов России, а всего на Кубке мира в "Жемчужине Сибири" задействованы 200 волонтеров.

Напомним, Кубок мира по биатлону в Тюмени пройдет в "Жемчужине Сибири" с 22 по 25 марта. Заявку на участие подали около 30 стран мира.

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Лина Орлова