В продажу поступили открытки с символикой Кубка мира по биатлону

Фото - Почта России

Открытки с символикой тюменского этапа Кубка мира по биатлону поступят в продажу19 марта. Приобрести их можно в отделениях почтовой связи Тюмени и непосредственно на самом спортивном мероприятии

Напомним, соревнования пройдут в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта. Почтовые открытки с официальной символикой мероприятия выпущены по заказу Тюменского филиала Почты России ограниченным тиражом 3 тыс. экземпляров.

Погасить почтовую продукцию спортивной и местной тематики можно одним из оттисков: "Спортивный центр Сибири", "Тюменская область" или "Посткроссинг" 19, 20, 21 марта в отделении по адресу ул. Республики, 56 в рабочие часы отделения связи, а также 22, 23, 24, 25 марта в "Жемчужине Сибири" с 12 до 21 часа в крытом шатре у киоска Почты России.

"Тюменский филиал Почты России активно поддерживает спортивные мероприятия выпуском специальной почтовой продукции, – отметил директор УФПС Тюменской области Андрей Ершов. – Это стало традицией. В 2016 году мы выпускали открытки и конверты, посвященные чемпионату Европы по биатлону и чемпионату мира по зимнему плаванию. Оба мероприятия проходили в Тюмени. В этом году в Тюмени проходит этап Кубка мира по биатлону. Филателисты и посткроссеры с нетерпением ждут появления новой открытки".