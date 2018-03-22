Тюменцам и гостям предлагают экскурсии в дни этапа Кубка мира по биатлону

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Обзорные экскурсии на двухэтажном автобусе для жителей и гостей Тюмени пройдут в дни проведения этапа Кубка мира по биатлону с 22 по 25 марта.

На обзорной экскурсии "От острога до столицы" с доставкой до Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" продолжительностью два с половиной часа можно узнать о развитии первого сибирского города. Экскурсоводы расскажут о самых заметных событиях в истории Тюмени, о сибирском мавзолее, первом водопроводе, об открытии тюменской нефти и газа, о площадях и скверах, улице четырех конфессий, единственной в России четырехуровневой набережной.

Отправление: парковка возле Музейного комплекса им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 22 и 23 марта в 14 часов. 24 и 25 марта в 12 часов. Стоимость билетов: 1 этаж – 400 рублей, 2 этаж – 500 рублей.

Экспресс-экскурсия "Тайны сибирского города" от Центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" до Тюмени без экскурсии по городу продолжительностью 1 час 20 минут расскажет о посещении будущего императора-освободителя Александра II, об известном русском писателе, который учился здесь, о лечении Григория Распутина в тюменской больнице, о сибирском мавзолее и обо всех главных фишках современного города.

Отправление: Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта в 21 час. Стоимость билетов: 2 этаж – 500 рублей, 1 этаж – 400 рублей.

Бронирование и справки по телефонам 45-35-90, 8-929-266-73-72, сообщает пресс-служба музея им. Словцова.