Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев

фото:admtyumen.ru

Тюменский центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" готов к проведению финального этапа Кубка мира по биатлону и приему многочисленных участников соревнований, болельщиков и гостей. Об этом заявил губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

22 марта глава региона побывал в "Жемчужине Сибири" с инспекционным визитом. Владимир Якушев начал проверку с новой перехватывающей парковки, расположенной между деревнями Черная речка и Друганово, а затем отправился по стандартному маршруту биатлонного болельщика - побывал на новых трибунах, осмотрел зоны для торговли питания гостей биатлонного праздника.

Кроме того, Владимир Якушев осмотрел новый медиацентр и студию телекомпании "МатчТВ", зону для для судей и другие технические помещения и объекты.

От финального этапа Кубка мира по биатлону глава региона ожидает зрелищности. По его словам, борьба будет напряженной. "Многое определит тактика. Биатлон есть биатлон, здесь всегда очень интересно. Я думаю, что должен получиться хороший праздник. Многие именитые биатлонисты приезжают не первый год в Тюмень. Симон и Мартен Фуркад, Уле-Эйнар Бьорндален, Фредрик Линдстрем в очередной раз подчеркнули, что у них сложилось достаточно хорошее впечатление от соревнований и они покажут все, на что способны", - подытожил Владимир Якушев.

﻿ фото "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко