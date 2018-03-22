up

22.03.2018 четверг

USD 57,4954

EUR 70,5699

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Дмитрий Губерниев: я расскажу о великолепии Тюмени

18:19 22 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Кубок мира в Тюмени начался с мужского спринта

Тюменский этап Кубка мира по биатлону станет лучшим в завершающемся сезоне 2017-2018 годов. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

"Последний этап - это всегда очень важно. В "Жемчужине Сибири" собрались практически все звезды мирового биатлона. Поэтому я не сомневаюсь, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Что касается тех, кто не приехал - это их проблемы, и мы не заметим потери этих бойцов. Мне только жаль украинских спортсменов. Мы с ними общаемся, и я знаю, что из-за запрета участвовать в соревнованиях в России некоторые из них даже собрались уходить из спорта", - сказал Дмитрий Губерниев.

По мнению знаменитого телекомментатора, тюменская биатлонная арена от сезона к сезону становится все лучше.

"Стадион "Жемчужина Сибири" растет и расширяется. Появляются новые здания. Наш телеканал "МатчТВ" получил на тюменском этапе Кубка мира возможность оборудовать собственную студию. До и после гонок мы будем выдавать в эфир специальные выпуски программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". Это будет огромная биатлонная вечеринка", - рассказал он.

Дмитрий Губерниев отметил, что тюменский этап Кубка мира по биатлону вызвал огромный ажиотаж. "Ждем побед наших спортсменов. Я постараюсь сделать все, чтобы с экрана телевизора рассказать о великолепии Тюмени и России", - подчеркнул известный спортивный тележурналист.

﻿
фото "Тюменская линия"
1 /

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: биатлон , Дмитрий Губерниев , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону
Ранее в сюжете
22.03.2018, 17:44 Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев
22.03.2018, 12:16 Тюменцам и гостям предлагают экскурсии в дни этапа Кубка мира по биатлону
22.03.2018, 08:49 Тюмень встречает болельщиков Кубка мира по биатлону
21.03.2018, 15:43 Евгений Гараничев выступит в спринте Кубка мира по биатлону в Тюмени
21.03.2018, 14:38 Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов
20.03.2018, 13:10 Тюмень станет центром мирового биатлона
19.03.2018, 10:05 В Тюмень приедут основные лидеры мирового биатлона

Последние новости

20:12 Мартен Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени Фото
19:38 Роскомнадзор защищает фильм "Лед" от интернет-пиратов 
19:17 Социальные пенсии повысят с 1 апреля
19:14 Тушканчики в Московском зоопарке выходят из спячки
18:59 Кубок мира в Тюмени начался с мужского спринта Фото
18:46 В Челябинске у инженера коммунального предприятия следователи нашли тридцать миллионов рублей
18:19 Дмитрий Губерниев: я расскажу о великолепии Тюмени Фото
18:05 В Тюменской области планируется добыть почти тринадцать миллионов тонн нефти
17:54 23 марта - события дня
17:44 Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев Фото
Все новости

Архив новостей

Март, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Этап Кубка мира по биатлону будет зрелищным, уверен Владимир Якушев

Владимир Якушев обсудил с вице-президентом "Ростелекома" перспективы сотрудничества в Тюменской области

Андерс Бессеберг: в Тюмени созданы отличные условия для биатлонистов

Политика

Около тысячи мест появится для детей до трех лет в детских садах за два года

Тюменские депутаты рассмотрят закон о земельной амнистии

Тюменские депутаты предложили установить видеонаблюдение в спортивных школах

Экономика

В Тюменской области планируется добыть почти тринадцать миллионов тонн нефти

Тюменская компания начинает выпуск творожной продукции

Китай заинтересовался емуртлинским зерном

Общество

Роскомнадзор защищает фильм "Лед" от интернет-пиратов 

Социальные пенсии повысят с 1 апреля

Тушканчики в Московском зоопарке выходят из спячки

Спорт

Мартен Фуркад стал первым победителем этапа Кубка мира в Тюмени

Кубок мира в Тюмени начался с мужского спринта

Дмитрий Губерниев: я расскажу о великолепии Тюмени

Происшествия

В Челябинске у инженера коммунального предприятия следователи нашли тридцать миллионов рублей

Тюменец поджег квартиру матери

Участников тобольской наркогруппировки осудили на пятьдесят пять лет
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+