Дмитрий Губерниев: я расскажу о великолепии Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменский этап Кубка мира по биатлону станет лучшим в завершающемся сезоне 2017-2018 годов. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" известный спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

"Последний этап - это всегда очень важно. В "Жемчужине Сибири" собрались практически все звезды мирового биатлона. Поэтому я не сомневаюсь, что соревнования пройдут на самом высоком уровне. Что касается тех, кто не приехал - это их проблемы, и мы не заметим потери этих бойцов. Мне только жаль украинских спортсменов. Мы с ними общаемся, и я знаю, что из-за запрета участвовать в соревнованиях в России некоторые из них даже собрались уходить из спорта", - сказал Дмитрий Губерниев.

По мнению знаменитого телекомментатора, тюменская биатлонная арена от сезона к сезону становится все лучше.

"Стадион "Жемчужина Сибири" растет и расширяется. Появляются новые здания. Наш телеканал "МатчТВ" получил на тюменском этапе Кубка мира возможность оборудовать собственную студию. До и после гонок мы будем выдавать в эфир специальные выпуски программы "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". Это будет огромная биатлонная вечеринка", - рассказал он.

Дмитрий Губерниев отметил, что тюменский этап Кубка мира по биатлону вызвал огромный ажиотаж. "Ждем побед наших спортсменов. Я постараюсь сделать все, чтобы с экрана телевизора рассказать о великолепии Тюмени и России", - подчеркнул известный спортивный тележурналист.

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Евгений Бабенко