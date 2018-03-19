В Тюмень приедут основные лидеры мирового биатлона

Фото ИА "Тюменская линия"

Несмотря на отказ сборных Чехии, Украины, США и Канады от участия в тюменском этапе Кубка мира по биатлону, гонки в "Жемчужине Сибири" будут очень интересными. Такое мнение высказал в беседе с журналистами губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

"Политика - это политика, а спорт - это спорт. Например, украинские биатлонисты были вынуждены подчиниться тем указаниям, которые они получили. Мы их понимаем. Чисто по-спортивному у нас нормальные отношения", - отметил Владимир Якушев.

По мнению главы региона, отсутствие некоторых иностранных спортсменов на финальном этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени не окажет большого влияния на ход соревнований.

"Отсутствие любого спортсмена - это минус, это неправильно. Нельзя махнуть рукой и сказать, что мы ничего не потеряли. Но основные лидеры мирового биатлона в Тюмень приедут, и будут бороться за победу. Предстоит серьезная схватка за Хрустальные глобусы - как среди мужчин, так и среди женщин. Поэтому интрига сохраняется. Думаю, соревнования будут интересными и красивыми", - подчеркнул Владимир Якушев.

Напомним, проведение финального этапа Кубка мира в Тюмени поддержали такие звезды мирового биатлона, как пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, олимпийский чемпион Йоханнес Бё, лидер Кубка мира Кайса Мякяряйнен, а также легендарный Уле-Эйнар Бьорндален.

Финальный этап Кубка мира по биатлону пройдет в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта.

Евгений Бабенко