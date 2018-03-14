up

14.03.2018 среда

USD 56,9359

EUR 70,1564

В Тюмени -1..-3 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские рестораторы готовятся к финалу Кубка мира по биатлону в Тюмени

14:38 14 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около 20 заведений общественного питания примут участие в обслуживании болельщиков и гостей финального этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта.

"Основу меню для болельщиков составили блюда национальных кухонь народов, проживающих в Тюменской области. Все рестораторы готовят сюрпризы для гостей. Кулинарным центром соревнований станет большой шатер на 800 посадочных мест. Там же разместится сцена, на которой постоянно будут происходить различные мероприятия", - рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Кроме того, по словам Андрея Пантелеева, крупнейшая частная пивоварня региона откроет для болельщиков пивной шатер.

"Разумеется, наши гости смогут не только отведать местных деликатесов, но и увезти вкусные сувениры с собой - на добрую память о гостеприимной тюменской земле", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Андрей Пантелеев , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону , Покупаем тюменское

Последние новости

15:00 Деловой форум Alfa Business Forum "Чек-листы успешных продаж" состоится в Тюмени
14:49 Мигрант украл у тюменки золотые украшения
14:38 Тюменские рестораторы готовятся к финалу Кубка мира по биатлону в Тюмени
14:27 В Ханты-Мансийске мужчина избил фельдшера скорой помощи
14:16 Тюменские школьники стали победителями Всероссийских соревнований по судомоделизму
14:05 Я верю в будущее: футболист Артем Антошкин исполнил мечту тюменского школьника Фото
13:54 Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде
13:43 Ишимский завод по производству лизина решает вопросы импортозамещения
13:32 Ученые определили район падения болида, пролетевшего над Свердловской областью Фото
13:21 Тюменцы предложили названия для трех российских образцов стратегических вооружений
Все новости

Архив новостей

Март, 2018

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В регионе усилят меры безопасности в день выборов и в период проведения этапа Кубка мира по биатлону

Владимир Якушев поздравил тюменских победителей уватского этапа Кубка IBU по биатлону

Владимир Якушев поздравил женщин региона с праздником

Политика

Медведев назначил "Лидеров России" заместителями министров

Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем

Тюменская область - регион с максимальной устойчивостью, считают аналитики

Экономика

Деловой форум Alfa Business Forum "Чек-листы успешных продаж" состоится в Тюмени

Ишимский завод по производству лизина решает вопросы импортозамещения

Банк России начинает залоговую реформу в банковском секторе

Общество

Тюменские рестораторы готовятся к финалу Кубка мира по биатлону в Тюмени

Я верю в будущее: футболист Артем Антошкин исполнил мечту тюменского школьника

Ученые определили район падения болида, пролетевшего над Свердловской областью

Спорт

Тюменские школьники стали победителями Всероссийских соревнований по судомоделизму

Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде

В лесопарке "Затюменский" на старт выйдут лыжники

Происшествия

Мигрант украл у тюменки золотые украшения

В Ханты-Мансийске мужчина избил фельдшера скорой помощи

В Новом Уренгое руководитель предприятия пытался дать взятку следователю
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+