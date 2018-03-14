Тюменские рестораторы готовятся к финалу Кубка мира по биатлону в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 20 заведений общественного питания примут участие в обслуживании болельщиков и гостей финального этапа Кубка мира по биатлону, который пройдет в Тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" с 22 по 25 марта.

"Основу меню для болельщиков составили блюда национальных кухонь народов, проживающих в Тюменской области. Все рестораторы готовят сюрпризы для гостей. Кулинарным центром соревнований станет большой шатер на 800 посадочных мест. Там же разместится сцена, на которой постоянно будут происходить различные мероприятия", - рассказал директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

Кроме того, по словам Андрея Пантелеева, крупнейшая частная пивоварня региона откроет для болельщиков пивной шатер.

"Разумеется, наши гости смогут не только отведать местных деликатесов, но и увезти вкусные сувениры с собой - на добрую память о гостеприимной тюменской земле", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

Евгений Бабенко