Шатлы довезут болельщиков биатлона до "Жемчужины Сибири"

Фото ИА "Тюменская линия"

Специальные шаттлы будут курсировать в дни проведения финального этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени с 22 по 25 марта.

Болельщики смогут уехать из Тюмени от остановок спорткомплекс "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60/1) и ЦОП "Тюмень-Дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1). Стоимость проезда в одну сторону – 100 рублей. Купить билет можно будет прямо в автобусе.

Отметим, что на 14 марта на соревнования продано более 25 тыс. билетов. Областной центр готовится принять болельщиков из 59 регионов страны, а также из Казахстана, Республики Беларусь, Франции, Германии.

Ежедневно на стадион будут приезжать порядка 12,5 тыс. зрителей. Российские болельщики всегда отличались активностью на трибунах. Оргкомитет призывает зрителей выразить поддержку спортсменам – позаботиться о яркой интересной экипировке, взять с собой флаги и транспаранты. Отметим, что фанатскую атрибутику – от шарфа до дудки – можно будет купить на территории "Жемчужины Сибири" в специальных павильонах.

Правила поведения на стадионе опубликованы на официальном сайте тюменского этапа Кубка мира по биатлону в разделе "Для гостей города", сообщает пресс-служба ЦСП72.

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