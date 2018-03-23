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Мартен Фуркад поблагодарил тюменских болельщиков

09:43 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: «Жемчужина Сибири» радушно встречает любителей биатлона

Многочисленные болельщики, собравшиеся на трибунах и вдоль трассы в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири", оказали серьезную поддержку победителю этапа Кубка мира по биатлону в спринте на 10 км Мартену Фуркаду. Об этом французский спортсмен рассказал журналистам.

"Я только выглядел очень уверенным. На самом деле волновался, для меня выступление в Тюмени – большой вызов. Огромное спасибо болельщикам, они меня поддерживали по ходу всего круга. Кричали мне: "Молодец, молодец!". Это просто непередаваемо", - подчеркнул Мартен Фуркад после завершения гонки.

Напомним, французский биатлонист без промахов прошел оба огневых рубежа и преодолел дистанцию за 25 минут 49 секунд. "Я чувствовал себя здесь хорошо, функционально. Лыжи сработали как надо. Я смог справиться со стрельбой", - отметил Мартен Фуркад.

После этого старта Мартен Фуркад получил два Хрустальных глобуса. Первую награду за победу в индивидуальной гонке он разделил с норвежцем Йоханнесом Бё. Второй глобус - за спринт, в котором французский биатлонист опередил своего норвежского соперника.

Лучшим из россиян в 10-километровом спринте стал Максим Цветков. Он занял шестое место, пробившись в цветочную церемонию. Российский биатлонист отстрелялся без промахов, но отстал от лидера на 43 секунды.

Под громкие приветственные крики более чем 12 тыс. болельщиков награды призерам гонки и участникам цветочной церемонии вручили глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и губернатор Тюменской области, член правления Союза биатлонистов России Владимир Якушев.

Напомним, 23 марта на этапе Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири" пройдет женская спринтерская гонка на дистанции 7,5 км. Начало соревнований ориентировочно в 16 часов 45 минут по местному времени.

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admtyumen.ru
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Евгений Бабенко

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Теги: Андерс Бессеберг , биатлон , Владимир Якушев , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону , Мартен Фуркад , спринт
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