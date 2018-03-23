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"Жемчужина Сибири" радушно встречает любителей биатлона

10:05 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Тюменка Виктория Сливко выйдет на старт в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Блюда традиционной сибирской кухни, деликатесы из рыбы и оленины, богатый выбор сувениров и масштабная развлекательная программа ждут болельщиков, собравшихся на этап Кубка мира по биатлону, который проходит в тюменском центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"С каждым годом все больше тюменских предпринимателей, работающих в сфере общественного питания и торговли, изъявляют желание принять участие в обслуживании многочисленных болельщиков и гостей соревнований, которые проходят в "Жемчужине Сибири". Когда-то рестораторов приходилось уговаривать. Теперь они приходят сами, платят за аренду торговых площадей. Им это экономически выгодно", - рассказал Андрей Пантелеев.

фото ИА "Тюменская линия"

Директор областного департамента потребительского рынка и туризма отметил, что решающий вклад в качественное обслуживание биатлонных болельщиков вносит Ассоциация гостеприимства Тюменской области.

"На этапе Кубка мира по биатлону мы впервые установили для болельщиков большой шатер, которые вмещает более тысячи человек. Там разместились около 20 точек общепита, что гарантирует высокую пропускную способность. Тюменская компания "ЕрмолаевЪ" представила на этапе Кубка мира по биатлону свою линейку пива. При этом цены на еду и напитки для собравшихся в "Жемчужине Сибири" любителей биатлона - не выше, чем в городе. Доступ к точкам общепита есть у всех болельщиков, независимо от того, где они находятся - на трибунах или вдоль трассы", - подчеркнул Андрей Пантелеев.

фото ИА "Тюменская линия"

В шатре для болельщиков можно не только перекусить, но и принять участие в разнообразных развлекательных мероприятиях, сообщил директор областного департамента потребительского рынка и туризма. Для этого оборудованы специальные площадки.

"Наша главная цель - продемонстрировать и привить людям новую культуру посещения праздников. В дни соревнований в "Жемчужину Сибири" можно всей семьей приехать на весь день - не только посмотреть биатлон, но и погулять, подышать свежим воздухом, покушать, в общем, приятно провести досуг", - отметил Андрей Пантелеев.

фото ИА "Тюменская линия"

По его словам, в дни биатлонного праздника гости Тюменской области смогут  отведать блюда местной кухни, например, пельмени с уткой или дичью. Кроме того, болельщики могут приобрести многочисленные дары щедрой сибирской земли - от деликатесов из рыбы или оленины в удобной сувенирной упаковке до меховых изделий. Любители биатлона могут побывать на интерактивных экскурсиях по Тобольском кремлю и Абаканскому монастырю, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению традиционных тюменских сувениров из кости.

Напомним, в первый день тюменского этапа Кубка мира по биатлону в "Жемчужине Сибири" собрались около 12,5 тыс. болельщиков из России и зарубежных стран.

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фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

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Теги: Андрей Пантелеев , Жемчужина Сибири , Кубок мира по биатлону , малый и средний бизнес , общепит , сувениры , туризм
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