Глава IBU: в Тюмени фантастический стадион

admtyumen.ru

В Тюмени находится один из лучших биатлонных стадионов в мире. Очень здорово, что мы можем увидеть этот фантастический стадион в зимнее время. Об этом заявил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

Он отметил, что условия, созданные для проведения этапа Кубка мира в Тюмени, потрясающие. "Мы осмотрели отель "Жемчужина Сибири", в котором разместили спортсменов, и он, без сомнения, самого высокого уровня. Мы также посетили столовую, пообедали там, нам очень понравилось", - рассказал Бессеберг.

Глава IBU отметил, что рад видеть в "Жемчужине Сибири" спортсменов со всех стран. "Соревнования проходят в очень дружественной атмосфере. Спортсмены, тренеры, официальные представители команд, все отмечают российское гостеприимство", - поделился он впечатлениями.

Бессеберг поблагодарил Тюменскую область и губернатора Владимира Якушева за все, что в регионе делают для развития биатлона. "Хочу пожелать главе региона, всем, кто причастен к биатлону, в первую очередь здоровья, это самое важное для человека, и также продолжать дальше работать над развитием биатлона как в регионе, так и в России", - сказал глава IBU.