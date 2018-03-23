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Глава IBU: в Тюмени фантастический стадион

12:51 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru
Продолжение: В родных стенах выступать - одно удовольствие, считают российские биатлонисты

В Тюмени находится один из лучших биатлонных стадионов в мире. Очень здорово, что мы можем увидеть этот фантастический стадион в зимнее время. Об этом заявил глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг.

Он отметил, что условия, созданные для проведения этапа Кубка мира в Тюмени, потрясающие. "Мы осмотрели отель "Жемчужина Сибири", в котором разместили спортсменов, и он, без сомнения, самого высокого уровня. Мы также посетили столовую, пообедали там, нам очень понравилось", - рассказал Бессеберг.

Глава IBU отметил, что рад видеть в "Жемчужине Сибири" спортсменов со всех стран. "Соревнования проходят в очень дружественной атмосфере. Спортсмены, тренеры,  официальные представители команд, все отмечают российское гостеприимство", - поделился он впечатлениями.

Бессеберг поблагодарил Тюменскую область и губернатора Владимира Якушева за все, что в регионе делают для развития биатлона. "Хочу пожелать главе региона, всем, кто причастен к биатлону, в первую очередь здоровья, это самое важное для человека, и также продолжать дальше работать над развитием биатлона как в регионе, так и в России", - сказал глава IBU. 

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Теги: Андерс Бессеберг , этап Кубка мира по биатлону
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