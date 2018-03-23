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В родных стенах выступать - одно удовольствие, считают российские биатлонисты

13:00 23 марта 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Идеальной назвал трассу в "Жемчужине Сибири" биатлонист сборной России Антон Бабиков, комментируя итоги первой гонки тюменского этапа Кубка мира. Он отметил, что в конце сезона бежать по таким кондициям - это редкость.

"Пытался отдохнуть после Осло, вернуть энергию. Но бежалось сегодня ужасно тяжело. Я бежал и понимал, что это совершенно недостойная скорость. Но ничего уже сделать с этим не мог. Сложно оценить, почему так трудно, почему такая скорость. Сейчас уже нет возможности что-то изменить", - сообщил он. Бабиков напомнил, что до конца сезона еще пройдут чемпионат России и чемпионат мира среди военнослужащих. "Стартов много. На чемпионат России очень хотелось бы восстановить силы. Там все начинается со сложной гонки — индивидуальной, на 20 км. Хочется показать результат, побороться и достойно выступить", - сообщил он.

Спортсмен Игорь Малиновский пояснил, что очень устал уже с первых метров. "Ощущения тяжелые. Организм не привык в семь часов вечера стартовать. Плюс погодные условия — каша на трассе. Стартовал в последних номерах — надеялся, что будет глянец. Он был, но только на спусках", - рассказал он. Малиновский уверен: надежды болельщиков оправдать можно, если много работать. Он признался, что эта гонка была самой шумной за всю карьеру, трибуны были громкими и ощущения давали запредельные.

Биатлонист Антон Шипулин заметил, что в конце сезона у него появилась стабильность в стрельбе. "Это радует, но ход и те скорости, которые я показываю, мне ничуть не нравятся. Мне остается добегать две гонки. Я постараюсь пробежать их хорошо. Стрелять собираюсь чисто, чтобы не так печально было на трассе. Надо бороться до конца", - поделился он.

Член сборной России Петр Пащенко, поясняя свои результаты на гонке, признался, что предпосылок к такому сложному финишу не было никаких. "Была сделана пауза, мы с тренером пошли на определенные риски, чтобы сохраниться для следующих гонок. Программа Кубка мира не завершается, вперед еще предстоят гонки чемпионата России, чемпионата мира среди военнослужащих. Я думаю, в связи с этим организм отказался работать на финишном круге. Не хватило сил сохранить скорость. Но я уверен, что в пасьюте все будет нормально и получится стабильно провести дистанцию", - рассказал он. Пащенко отметил, что в Тюмени собрались отличные болельщики, которые подбадривают, заводят спортсменов, заставляют их двигаться вперед, и атмосфера, которая царит в "Жемчужине Сибири", настраивает на позитив.

Спортсмен Александр Логинов рассказал, что выступать в родных стенах - одно удовольствие. "Такое количество российских болельщиков нас мотивирует. Хочется бежать быстрее. По отношению к ходу стрельба сегодня почти получилась. Кроме одного промаха, который не позволил бороться за более высокие места. Спринт в целом очень тяжелый получился. Но отработал последние 500–600 метров на максимум, потерпел", - прокомментировал он итоги гонки.

Напомним, в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени 22 марта француз Мартен Фуркад безошибочно прошел оба рубежа и одержал победу. Вторым стал его соотечественник Симон Дестье, третьим — швед Фредрик Линдстрём. Лучший результат россиян показал Максим Цветков — он стал шестым. Девятым и десятым финишировали Александр Логинов и Антон Шипулин.

Дарья Казакова

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Теги: Александр Логинов , Антон Шипулин , Кубок мира по биатлону , спорт
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