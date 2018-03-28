Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области снижается

Фото ИА "Тюменская линия"

16 тыс. 564 человека заболели ОРВИ в Тюменской области с 19 по 25 марта, что ниже эпидемического порога и меньше на 1 тыс. человек по сравнению с предыдущей неделей. В Тюмени заболели 10 тыс. 614 человек.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области, 68% в структуре заболеваемости - дети. За 12 неделю (19-25 марта) в муниципальных территориях закрыт один класс общеобразовательной организации, полностью закрыта одна школа и один детский сад.

По результатам вирусологического мониторинга обнаружено восемь положительных находок гриппа В. Для лечения больных ОРВИ и гриппом в Тюменской области обеспечена готовность медицинских организаций, в том числе стационаров.