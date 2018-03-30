В Уватском районе пройдет месячник охраны труда

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Месячник охраны труда стартует в Тюменской области с 1 апреля. Тема Всемирного дня охраны труда, который отмечается 28 апреля в 2018 году, – "Поколение: безопасность и здоровье". В Уватском районе информационный день для специалистов по охране труда пройдет 6 апреля.

Тема встречи – "Заполнение форм отчетности, предусмотренных мониторингом охраны и условий труда". Заявки на участие принимают до 30 марта на электронную почту czn_uvat@prto.ru. Мероприятие пройдет в Центре занятости населения с. Уват, ул. Октябрьская, 64а, 2 этаж в 14 часов. С 9 по 13 апреля пройдут выездные консультации в учреждениях и на предприятиях района. Они будут посвящены безопасности на рабочих местах и пройдут в формате кратких лекций, бесед с работниками организаций.

С 16 по 20 апреля организована горячая линия по вопросам охраны труда и методической помощи по проведению специальной оценки условий труда. Звонки будут принимать в рабочее время с 8 до 16 часов по телефону 8 (34561) 2-20-57.

25 апреля пройдет семинар для граждан и работодателей "Охрана труда в редакции Трудового кодекса Российской Федерации". Заявки на участие принимаются до 10 апреля по адресу электронной почты Центра занятости населения Уватского района – czn_uvat@prto.ru, сообщает Центр занятости населения Уватского района.